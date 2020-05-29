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Космічне сміття на ногах: Nike випустить кросівки з незвичайних матеріалів

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Кросівки Nike створює з космічного сміття - фото 1
Кросівки Nike створює з космічного сміття

Nike представив інноваційну колекцію кросівок Space Hippie, створену з перероблених виробничих і споживчих відходів. До неї увійшли чотири моделі з радикальним і водночас екологічним дизайном.

При виробництві цього взуття використовується до 90% переробленого поліестеру для ниток Space Waste Yarn, переробленого піноматеріалу Nike ZoomX і Crater Foam. Колекція є рекордсменом для Nike за показником вуглецевого сліду, оскільки до 50% ваги кросівка складають перероблені матеріали.

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"Space Hippie – це ідея. Йдеться про те, щоб зрозуміти, як витягти максимум користі з найменшої кількості матеріалу, найменшої кількості енергії і з найменшою кількістю вуглецевих викидів", – сказав головний дизайнер Nike Джон Хоук.

Космічне сміття на ногах: Nike випустить кросівки з незвичайних матеріалів - фото 407023

Космічне сміття на ногах: Nike випустить кросівки з незвичайних матеріалів - фото 407024

Космічне сміття на ногах: Nike випустить кросівки з незвичайних матеріалів - фото 407025

Космічне сміття на ногах: Nike випустить кросівки з незвичайних матеріалів - фото 407026

Віце-президент зі стійких інновацій Nike Шона Ханна додала: "Ми повинні думати про весь процес: як розробляти, виготовляти, використовувати, повторно використовувати і знижувати відходи на кожному етапі".

Додамо, що у квітні на сайті Nike запустили розділ з екологічними товарами.

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Джерело: Nike
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