Космічне сміття на ногах: Nike випустить кросівки з незвичайних матеріалів

Nike представив інноваційну колекцію кросівок Space Hippie, створену з перероблених виробничих і споживчих відходів. До неї увійшли чотири моделі з радикальним і водночас екологічним дизайном.

При виробництві цього взуття використовується до 90% переробленого поліестеру для ниток Space Waste Yarn, переробленого піноматеріалу Nike ZoomX і Crater Foam. Колекція є рекордсменом для Nike за показником вуглецевого сліду, оскільки до 50% ваги кросівка складають перероблені матеріали.

Це цікаво: Як покоління Z вплине на моду: цікавий прогноз

"Space Hippie – це ідея. Йдеться про те, щоб зрозуміти, як витягти максимум користі з найменшої кількості матеріалу, найменшої кількості енергії і з найменшою кількістю вуглецевих викидів", – сказав головний дизайнер Nike Джон Хоук.

Віце-президент зі стійких інновацій Nike Шона Ханна додала: "Ми повинні думати про весь процес: як розробляти, виготовляти, використовувати, повторно використовувати і знижувати відходи на кожному етапі".

Додамо, що у квітні на сайті Nike запустили розділ з екологічними товарами.

Читайте також: Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+