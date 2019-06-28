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National Geographic показав найкращі тревел-фото 2019 року

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Найкращі тревел-фото 2019 року - фото 1
Найкращі тревел-фото 2019 року / cnn

National Geographic показав найкращі роботи конкурсу фотографій з подорожей 2019 року. Редакція популярного журналу вибирала знімки у трьох категоріях: міста, люди і природа.

Автори фото, які посіли перше місце, отримають 2,5 тисячі доларів. За "срібло" передбачено 1,5 тисячі доларів, і за третє місце – 750 доларів.

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У категорії "Міста" перше місце і гран-прі конкурсу отримала фотографія, на якій зображене місто Упернаві в Гренландії. Знімок зробив Чу Веймінь. Далі в цій категорії представлена робота Яссена Тодорова, яка виборола друге місце. На фото – злітно-посадкові смуги аеропорту Сан-Франциско (США). "Бронзу" в категорії "Міста" завоював Сандіпані Чаттопадхьяі зі своєю фотографією мусульманського молебню в Дакки.

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National Geographic показав найкращі тревел-фото 2019 року - фото 337009
National Geographic показав найкращі тревел-фото 2019 року - фото 337011

Далі представлена категорія "Люди". Лаври переможця дісталися Лі Хуайфеню з його фото акторів китайської опери в Лічені. Друге місце в цій категорії отримав Йошікіо Фудзівара, який представив фото ранку в громадському парку Гонконгу. Третє місце зайняв Хосе Антоніо Замора з його фотографією, на якій зображене щорічне свято Las Luminarias в Іспанії.

National Geographic показав найкращі тревел-фото 2019 року - фото 337005
National Geographic показав найкращі тревел-фото 2019 року - фото 337006
National Geographic показав найкращі тревел-фото 2019 року - фото 337004

У категорії "Природа" перше місце виборола фотографія білоголового сипа в іспанському Національному парку Монфрагуе. Автором знімка є Тамара Блазкез Хейка. "Срібло" в цій категорії присудили фотографії Денні Сепковскі "ловця мрій" на Гаваях. Третє місце в категорії "Природа" завоювала фотографія новозеландського дельфіна, якого зняв Скотт Портеллі.

National Geographic показав найкращі тревел-фото 2019 року - фото 337007
National Geographic показав найкращі тревел-фото 2019 року - фото 337008
National Geographic показав найкращі тревел-фото 2019 року - фото 337010

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Джерело: cnn
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