Наталя Сумська святкує 65-річчя: нові фільми та серіали з українською акторкою

22 квітня Наталя Сумська відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 65 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомою акторкою Наталією Сумською.

Казка старого мельника

Жанр: фентезі

Рік: 2020

Країна: Україна

Режисер: Олександр Ітигілов

Акторський склад: Наталія Сумська, Анатолій Хостікоєв, Ада Роговцева, Олексій Богданович, Володимир Горянський, Остап Ступка

Тривалість: 92 хв

Сюжет. Це українське фентезійне кіно за твором Сергія Ухачевського. У центрі сюжету – військовий Адам. Він повернувся з битви, а його рідне місто у полоні злих чар. Тепер його мета – захистити людей. До справи також береться Миколка – молодий і відважний хлопчина, який хоче справити гарне враження на пана Адама. Окрім бажання врятувати село, він хоче завоювати надзвичайно вродливу доньку пана Адама Христину.

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Чорний ворон

Жанр: історична драма

Рік: 2019

Країна: Україна

Режисер: Тарас Ткаченко

Акторський склад: Наталія Сумська, Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Азізбек Абдурашидов, Андрій Мостренко, Олексій Тритенко, Ксенія Данилова

Тривалість: 110 хв

Сюжет. Кінострічка розкриває історію життя та кохання Івана. Його прізвисько Ворон. Йому випала доля учасника повстанського руху. На дворі часи Холодноярської республіки. Головний герой не залишається осторонь, адже жага до волі українського народу сильніша. Він починає боротися за незалежність рідної землі.

Подорожники

Жанр: сімейна комедія

Рік: 2019

Країна: Україна

Режисер: Володимир Харченко-Куликовський

Акторський склад: Наталія Сумська, Олеся Жураківська, Ірма Вітовська, В'ячеслав Довженко, Віктор Андрієнко

Тривалість: 16 серій

Сюжет. У центрі сюжету – придорожнє кафе та мотель "Подорожник". Локація – Житомирська траса. У цю справу вкладені всі заощадження сім'ї й деякий час цей бізнес був прибутковим, адже відвідувачів було завжди багато. Але незабаром навпроти відкрився ще один заклад...

Слуга народу

Жанр: телесеріал

Рік: 2015-2019

Країна: Україна

Режисер: Олексій Кирющенко

Акторський склад: Сумська Наталія, Зеленський Володимир, Боклан Станіслав, Кошовий Євген, Сарайкін Віктор, Катерина Кістень, Кравець Олена

Тривалість: 3 сезони, 51 серія

Сюжет. Василь Голобородько потрапляє на YouTube – гостро критикує владу на приховану камеру. Це відео набирає велику кількість переглядів. Після того звичайний вчитель стає президентом цілої країни. Несподівано громадяни отримують гаранта, який чесний, наполегливий та працьовитий. Він живе не у розкішних палацах, а у професорській квартирі на Дарниці з батьками та сестрою.

Сторожова застава

Жанр: фентезі, пригоди, історичний

Рік: 2017

Країна: Україна

Режисер: Юрій Ковальов

Акторський склад: Наталія Сумська, Данило Каменський, Єва Кошева, Роман Луцький, Олег Волощенко, Георгій Дерев'янський, Олександр Комаров, Станіслава Красовська

Тривалість: 111 хв

Сюжет. Карпати – містичне місце сили. Відбувається сонячне затемнення і Вітько переноситься у Київську Русь. Ось він був в сучасній Україні, а тепер потрапив на тисячу років назад. На цих землях триває битва Добра і Зла. До рук Вітька потрапляє магічний камінь, який дає особливу силу. Тут і легендарні богатирі, чорна магія, ворожа армія, кам'яний монстр... Потрібно перемогти цю темряву!

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