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Наталя Могилевська заявила про переїзд з Києва в інше місто

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Наталя Могилевська переїжджає - фото 1
Наталя Могилевська переїжджає / instagram

Відома 43-річна українська співачка Наталія Могилевська заявила, що переїжджає з Києва до Харкова. Про причини зміни місця проживання зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Наталя Могилевська пояснила, що переїжджає через нові проектів. Зокрема, артистка нещодавно відкрила у Харкові філію своєї талант-школи. Крім того, співачка є учасником "Слобожанської Ліги сміху" (підрозділ Чемпіонату України з гумору "Ліга сміху").

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Однак Могилевська заспокоїла шанувальників, що переїзд – тимчасовий. Через деякий час вона пообіцяла знову повернутися до Києва.

"Я вирішила переїхати до Харкова на деякий час. Через непереборне тяжіння. Вранці я буду з дітьми у новій філії моєї дитячої талант-школи на Полтавському шляху, а вечорами – на Слобожанській Лізі Сміху", – повідомила співачка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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