Леся Нікітюк показала зухвале фото у 17-річному віці

Відома і затребувана українська телеведуча та шоувумен Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками архівним знімком. На кадрі зірка позує у зухвалому образі та з яскравою помадою на губах.

Леся Нікітюк – популярна українська зірка телеекранів, творчий шлях якої почався ще під час навчання в Хмельницькій гуманітарно-педагогічної академії, де вона була однією з учасниць місцевої команди КВН ("Торнау Люкс"). До слова, тоді Нікітюк і було десь 17-18 років. І саме фото з того періоду й показала Леся на своїй сторінці в Instagram.

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Так, на опублікованому знімку Нікітюк звабливо дивиться в камеру, стиснувши губи в поцілунку. Зеленоока блондинка постала на фото з зачіскою каре, з яскраво-рожевою помадою, в шкіряній чорній куртці та салатово-жовтій кофтині.

"Привіт! Я Леся, мені 17", – підписала знімок телеведуча.

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