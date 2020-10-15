Наталя Могилевська засвітила екстремальне декольте без білизни: гаряче фото

Українська співачка Наталя Могилевська не боїться експериментувати зі стилем і сміливими нарядами, адже не так давно зірка стала яскравою блондинкою, тепер красується новим сексуальним образом. Красуня опублікувала в Instagram сонячний спокусливий кадр і поміркувати над зв'язком погоди і настрою.

Так, на свіжому звабливому фото Наталя Могилевська сфотографувалася за столиком біля води з кавою в руках. Позувала артистка у штанах молочного відтінку і білосніжній сорочці, під якою немає білизни – цей факт видає сміливе декольте. Вона замріяно дивиться в об'єктив і релаксує.

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"А ваш настрій залежить від погоди? Для мене, наприклад, день здається особливо дивним, коли розумію, що можу розслабитися від робочих зустрічей і справ, насолодитися чашечкою кави, сидячи наодинці з собою. Ще й сонечко світить. Правда, вже не так гріє. Виходьте гуляти!" – прокоментувала знімок Могилевська.

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