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Леся Нікітюк завела шанувальників ідеальною фігурою у мокрій сукні

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк продовжує радувати підписників сексуальними фото. Леді Ле поділилася черговою серію спокусливих кадрів, на яких позує напівоголеною.

Так, Леся Нікітюк знялася у бікіні тілесного відтінку, на яке зверху одягнула відверте напівпрозоре плаття. Телеведучу сфотографували у воді, що зробило фото ще гарячішими. Мокре плаття і спокусливі пози підкреслили струнке тіло красуні. Образ завершив яскравий макіяж, який в поєднанні з мокрим волоссям виглядав неймовірно спокусливо.

І ще: Настя Каменських підірвала мережу апетитними формами у спокусливому образі

Підписала знімки Леся, як зазвичай, з гумором: "Посейдон оголосив кастинг на найкращу русалку Кемеру. Анкету заповнила, а фото вибрати не можу".

Леся Нікітюк завела шанувальників ідеальною фігурою у мокрій сукні - фото 429908

Леся Нікітюк завела шанувальників ідеальною фігурою у мокрій сукні - фото 429909

Леся Нікітюк завела шанувальників ідеальною фігурою у мокрій сукні - фото 429910

Леся Нікітюк завела шанувальників ідеальною фігурою у мокрій сукні - фото 429911

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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