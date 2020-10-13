Леся Нікітюк завела шанувальників ідеальною фігурою у мокрій сукні

Українська шоувумен Леся Нікітюк продовжує радувати підписників сексуальними фото. Леді Ле поділилася черговою серію спокусливих кадрів, на яких позує напівоголеною.

Так, Леся Нікітюк знялася у бікіні тілесного відтінку, на яке зверху одягнула відверте напівпрозоре плаття. Телеведучу сфотографували у воді, що зробило фото ще гарячішими. Мокре плаття і спокусливі пози підкреслили струнке тіло красуні. Образ завершив яскравий макіяж, який в поєднанні з мокрим волоссям виглядав неймовірно спокусливо.

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Підписала знімки Леся, як зазвичай, з гумором: "Посейдон оголосив кастинг на найкращу русалку Кемеру. Анкету заповнила, а фото вибрати не можу".

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