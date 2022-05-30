Наталя Могилевська – Я вдома: дивіться кліп на нову щемливу пісню про війну

Наталя Могилевська випустила нову пісню "Я вдома", яка отримала другу символічну назву "Діва Марія", та болючий кліп на неї, знятий у воєнному Києві. Це варто побачити.

Українська співачка Наталя Могилевська показала емоційний кліп на свіжий трек "Я вдома" (Діва Марія), який присвятила Києву в день міста 29 травня. На кадрах можна побачити столицю під час війни з її розбитими будівлями та найвідомішими місцями, пише Радіо MAXIMUM.

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Я вдома, попри біль і втому… В день Києва… Як з перших днів життя, так і з перших днів війни, я була з тобою, мій Київ, співала тобі у метро, робила все можливе і неможливе, як і тисячі твоїх жінок з тобою весь цей час. Ми зможемо пережити цю війну, ми обов’язково побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику! Сльози, смерть, невимовний біль, прийняття дуже не простих рішень. "Діва Марія – звичайна жінка з України", – розповіла Могилевська.

Відзначимо, що з перших днів війни Могилевська зайнялась волонтерством. Вона також встигла випустити пісню "Ми будем стояти!", на яку її надихнув один з поранених юнаків в лікарні, куди співачка приходила для підтримки морального духу.

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