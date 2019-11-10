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Наталя Могилевська вразила шанувальників природною красою

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Популярна українська співачка Наталія Могилевська вміє вразити шанувальників стильними й ефектними образами. Але на свіжому кадрі артистка постала у природній красі, яку оцінили підписники зірки.

Співачка Наталя Могилевська поділилася у мереж яскравим знімком, на якому вона позує у квітчастому платті, тримаючи на руках великого білого кота породи мейн-кун. Волосся знаменитості красиво укладене, однак на обличчі зовсім немає косметики, що лише робить її молодшою.

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У підписі до фото Могилевська розповіла історію пухнастого красеня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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