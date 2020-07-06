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Маша Єфросиніна захопила сімейним знімком

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Маша Єфросиніна - фото 1
Маша Єфросиніна / instagram

16-річна донька телеведучої Маші Єфросиніної Нана дуже рідко з'являється на сторінці своєї зіркової мами – дівчинка не любить публічність і вважає за краще не виставляти своє життя напоказ.

Однак іноді вона все ж дає дозвіл на публікацію спільних фото, зазвичай, коли це важливо для її мами. Так, знаменитість поділилася ніжним сімейним кадром, на якому вона зображена разом зі своєю мамою і дочкою.

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На фото жінки мило обіймають один одного і серйозно дивляться в об'єктив. Під публікацією Маша поділилася кількома історіями зі свого дитинства, в яких мама завжди підтримувала і надихала її. Ведуча зазначила, що дуже важливо давати таку підтримку своїм рідним людям, а також любити і поважати їх.

"Мама з дитинства і до цього дня твердить мені, що я її гордість ... Сьогодні, коли я бачу, що моя дочка робить свої помилки, я кажу їй слова моєї мами мені: Донечко, дій, а я підтримаю тебе завжди, навіть якщо від тебе відвернеться світ!" – написала Маша.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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