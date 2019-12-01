Наталя Могилевська вразила фанів ефектним образом

Українська співачка Наталя Могилевська поділилася з шанувальниками знімком в ефектному образі. В розкішному наряді красуня з'явилася на церемонії нагородження премії програми "Зірковий шлях".

Так, програма "Зірковий шлях" запросила українських артистів на вечірку "Ніч химер", щоб вручити унікальні премії найяскравішим зіркам вітчизняного шоу-бізнесу. Співачка Наталя Могилевська отримала нагороду "Виклик року". Для балу красуня вибрала яскравий і ефектний образ і порівняла себе з казковими героями.

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"Я сьогодні Графиня вишня, якщо ви пам'ятаєте, були такі дві сестри-вишеньки в казці "Чиполіно". Я себе відчуваю такою ж стиглою, смачною, солодкою і бордовою", – прокоментувала свій лук Могилевська.

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