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Наталя Могилевська спокусила шанувальників сценічним образом

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Відома українська співачка Наталя Могилевська продовжує інтригувати своїх підписників, публікуючи цікаві моменти з гастролей по Україні. Зірка на новому знімку похизувалася дійсно підтягнутою фігурою.

Нагадаємо, що зараз Могилевська їздить Україною з новою концертною програмою – співачка нарешті представила довгоочікуваний сольний концерт. Стартувала вона в Києві. І ось, 12 березня вже встигла виступити в Херсоні.

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З херсонського концерту Могилевська показала захоплююче фото. Так, на знімку артистка стоїть на сцені, поруч з нею дівчата-танцівниці. Однак примітно те, що 43-річна Наталя показала свої спортивні підтягнуті ніжки, викликавши хвилю компліментів у свою сторону.

"Серце жінки говорить однією мовою", – загадково підписала яскраве фото Могилевська.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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