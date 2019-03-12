Надя Дорофєєва заінтригувала фанатів новим фото

Артистка Надя Дорофєєва опублікувала у своєму Instagram нове фото, на якому позує у рокерському образі.

Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва часто тішить шанувальників новинами свого творчого життя в соціальній мережі Instagram.

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Для нової яскравої фотосесії Надя Дорофєєва одягла все чорне – лосини, толстовку і шкіряну косуху з безліччю блискавок і застібок. На ногах артистки масивні білі кросівки. Волосся Наді розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Надя Дорофєєва заінтригувала фанатів новими зйомками. "Ой, де ми зараз знімаємося… скоро все дізнаєтесь #gshock", – написала співачка. Шанувальники популярної артистки не пройшли повз і почали активно коментувати її нове фото. Фанати засипають Надю компліментами.

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