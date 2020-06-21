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Наталя Могилевська приголомшила мережу пікантними фото у ванній

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Наталя Могилевська не перестає вражати своїх шанувальників ефектними та сміливими кадрами. Цього разу 44-річна артистка розбурхала мережу результатами відвертої фотосесії в епатажному образі.

Так, Наталя Могилевська поділилася знімками з вельми незвичайної фотосесії, яка була зроблена у ванній кімнаті. Зірка з'явилася в кадрі в легкому білому платті на тонких бретелях, поверх якого одягла прозору накидку з поліетилену.

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Зірка у томній позі позувала, стоячи прямо у ванні, а на ще одному кадрі Наталя сіла на бортик, спокусливо закинувши ногу на ногу. "Вибирайте! 1 чи 2 Ваші версії, чим я займаюся у ванній?" – прокоментувала фото Могилевська.

Наталя Могилевська приголомшила мережу пікантними фото у ванній - фото 411380
Наталя Могилевська приголомшила мережу пікантними фото у ванній - фото 411379

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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