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Наталя Могилевська приголомшила мережу пікантними фото у ванній
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Наталя Могилевська не перестає вражати своїх шанувальників ефектними та сміливими кадрами. Цього разу 44-річна артистка розбурхала мережу результатами відвертої фотосесії в епатажному образі.
Так, Наталя Могилевська поділилася знімками з вельми незвичайної фотосесії, яка була зроблена у ванній кімнаті. Зірка з'явилася в кадрі в легкому білому платті на тонких бретелях, поверх якого одягла прозору накидку з поліетилену.
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Зірка у томній позі позувала, стоячи прямо у ванні, а на ще одному кадрі Наталя сіла на бортик, спокусливо закинувши ногу на ногу. "Вибирайте! 1 чи 2 Ваші версії, чим я займаюся у ванній?" – прокоментувала фото Могилевська.
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