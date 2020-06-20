Дівчина футболіста Динамо завела шанувальників пікантним знімком в купальнику

Дівчина півзахисника київського "Динамо" Богдана Лєднєва, який зараз виступає за "Зорю" на правах оренди, Марія Рева поділилася з підписниками гарячим знімком.

Так, зваблива білявка Марія Рева розбурхала своїх шанувальників черговим сексуальним фото. У кадрі красуня позує у чорному закритому купальнику, проте наряд частково виконаний із сіточки, яка оголяє пишні груди дівчини футболіста.

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Підписники Марії були щедрі на компліменти, відзначаючи її красу і то, як їй йде цей купальник.

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