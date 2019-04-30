Наталя Могилевська повеселила шанувальників кумедним фото у прозорій спідниці

Відома українська співачка Наталя Могилевська показала в Instagram смішне фото у спортивних лосинах і рожевій фатіновій спідниці. На знімку співачка постала в образі балерини.

Так, на новому знімку Наталя Могилевська запропонувала шанувальникам знайти десять відмінностей між своїм знімком і картиною на стіні, причому зробила це з абсолютно незворушним поглядом.

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Артистка приміряла образ балерини, доповнивши свій наряд з лосин і рожевої спідниці чорною базовою футболкою з оригінальним написом англійською: "Замовкни і тренуйся".

"Знайди 10 відмінностей. Всім веселих світлих свят!" – коротко підписала кадр Могилевська.

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