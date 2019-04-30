Настя Каменських засвітила пишний бюст під час виступу: відео

Популярна українська поп-співачка Настя Каменських (NK) поділилася з підписниками ефектним номером, в рамках якого, зірка виступала у відвертому наряді. Фоловери Насті оцінили пишні форми красуні.

У соціальній мережі Instagram артистка опублікувала фрагмент з недавнього виступу, на якому Настя Каменських презентувала нову пісню українською мовою "Обіцяю".

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Каменських також поцікавилася у шанувальників, як їм номер, на що отримала безліч захоплених відгуків, які стосувалися й зовнішності спокусливої зірки.

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