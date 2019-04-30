Дружина Ступки показала, як відпочиває оголеною: інтимний знімок

Актриса і бюті-блогер Поліна Логунова порадувала шанувальників відвертим фото. На своїй сторінку в Instagram 30-річна дружина актора Дмитра Ступки опублікувала знімок з відпочинку, на якому позує оголеною біля басейну.

Так, на пікантному кадрі актриса демонструє засмагле тіло, яке прикрила лише капелюхом з широкими полями. Можна також зауважити, що ліву ногу артистки прикрашає масивне татуювання.

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Таким чином Поліна вирішила анонсувати один зі своїх марафонів по схудненню. Шанувальники красуні оцінили її сміливий нудистський знімок.

Відзначимо, що у Поліни Логунової і Дмитра Ступки є спільна дочка Богдана, якій 25 квітня виповнилося два роки.

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