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Наталя Могилевська показала улюблений вишуканий сніданок в Одесі

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / Instagram

Наталя Могилевська продовжує гастролювати по Україні зі своїм довгоочікуваним масштабним сольним концертом. Так, нещодавно пройшов її концерт в Києві, а вже сьогодні запланований концерт в Одесі, звідки зірка показала нові фото.

Так, перед концертом Наталя Могилевська вирішила провести собі "день тиші" і поділилася зі своїми шанувальниками деякими моментами. Наприклад, співачка показала свій улюблений сніданок в Одесі. Слід зазначити, досить вишуканий.

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На знімку в Instagram Наталія позує в розкішному ресторані. На її столику подані устриці, келих шампанського, різні овочі, а також булочки.

"Мій улюблений сніданок в Одесі. Сьогодні день відпочинку", – прокоментувала кадри Могилевська.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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