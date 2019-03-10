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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Могилевська заінтригувала еротичними знімками з молодим співаком

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Користувачі оцінили знімки співачки - фото 1
Користувачі оцінили знімки співачки / instagram

Днями український співак Макс Барських відсвяткував свій 29-й день народження. На честь свята Наталія Могилевська опублікувала на своїй сторінці відверті фотографії зі співаком.

"Дорогий Макс, від щирого серця вітаю з Днем Народження! Бажаю щастя, любові і життєвої енергії! Щоб публіка завжди купала в своїй масштабній любові до твоєї творчості і твоєї геніальності! Ти – неймовірний талант! Мені знову пропонують робити Фабрику зірок. Думаю і згадую, як було круто", – написала Могилевська.

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Користувачі оцінили знімки співачки, інші ж, навпаки, розкритикували фотографії за надмірну відвертість. "Мейк супер, фотки немає слів", "Шикарна Наталі і Макс! Фотосесія бомба", "Наталі, а й справді, може знову повернути ШАНС", "Наша Наташа найкраща. Просто ульот фото", – написали в коментарях.

"Скрізь один розпуста", "Жах", "Чистий крутий секс! Вірніше, крута еротика, мега фото", – відзначили інші.

Могилевська заінтригувала еротичними знімками з молодим співаком - фото 313153

Могилевська заінтригувала еротичними знімками з молодим співаком - фото 313154

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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