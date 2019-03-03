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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Леся Нікітюк в бікіні розбурхала мережу літнім знімком

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Шоувумен Леся Нікітюк - фото 1
Шоувумен Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк підкорила своїх шанувальників новим знімком. Новий кадр популярна телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.

Так, українська шоувумен Леся Нікітюк продемонструвала своїм фоловерам нове фото з відпочинку на Мальдівах. Спокуслива зірка телеекранів позувала у відвертому бікіні під час заходу сонця, що додало кадру атмосферу загадковості.

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Користувачі мережі моментально відреагували на новий пікантний знімок Лесі, засипавши красуню численними компліментами.

"У наступному році обов'язково туди повернуся", – прокоментувала кадр Нікітюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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