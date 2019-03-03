Даша Астаф'єва розкрила своє інтимне табу

На сторінці в Instagram ведуча Маша Єфросиніна опублікувала відеофрагмент своєї програми із Дашею Астаф'євою, у якому показала найгарячіші моменти інтерв'ю.

Зірки поговорили про табу в сексі, про материнство, про істеричок і... миття унітазів.

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Маша знімала новий випуск своєї програми в смугастому платті з розпущеним волоссям і акуратним макіяжем. Даша Астаф'єва прийшла на інтерв'ю у чорно-червоній сукні з об'ємним укладанням і яскравим мейком. У підписі до відео Маша поділилася з шанувальниками враженнями про гостю.

"Спочатку я хотіла довгий текст написати про те, наскільки ніхто не знає Дашу Астаф'єву справжньою, і вона-одна з небагатьох артистів, чий сценічний образ і людська суть йдуть паралельними шляхами! Але потім ще раз (вже вкотре) переглянула цей іспит на відвертість і зрозуміла, що все це ви побачите самі. Даша, це було феєрично", – написала Єфросиніна.

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