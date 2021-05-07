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Наталя Могилевська поділилася своїм улюбленим рецептом швидкого сніданку

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Українська артистка Наталя Могилевська розповіла про свій улюблений сніданок, який можна легко і швидко приготувати. Простим рецептом зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Наталя Могилевська опублікувала домашнє фото, на якому сфотографувалася на терасі свого заміського будинку. Співачка сидить за столиком і працює за ноутбуком, закутавшись в теплий плед. А в руках вона тримає стакан зі своїм сніданком.

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Рецепт швидкого сніданку з насінням Чіа від Наталії Могилевської

  1. 1-1,5 столові ложки Чіа залийте 150 мл гречаним молоком (можна будь-яким, але я люблю найбільше Гречана). Відразу перемішати і повторити цю дію ще через хвилин 5, тому що Чіа склеюється і утворює згустки.
  2. Додайте підсолоджувач, яким ви користуєтеся. Наталя, наприклад, найбільше любить сироп агави, який не має специфічного присмаку.
  3. Далі в цю основу можна додавати будь-які ягоди чи фрукти (лохину, полуницю чи персики).

Найголовніше – почекати мінімум 30-40 хвилин. Найкращий варіант рецепта – закинути все це з вечора, а вранці з'їсти. Головне, не холодним.

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