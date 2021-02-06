Наталя Могилевська поділилася рецептом ідеального корисного сніданку

Українська співачка Наталія Могилевська останнім часом стала помітно стрункішою, а шанувальники майже під кожним дописом запитують, як їй це вдалося. Але зірка з радістю ділитися своїм досвідом.

Так, за словами Наталі, вона весь день їсть 2-3 продукти, наприклад, гарбуз, горіхи або риба і салат. При цьому, артистка комбінує їх як завгодно. А ще Могилевська зізналася, що вона не любить їсти вранці. Але якщо все одно хочеться з ранку зарядитися енергією, то вона снідає вітамінним коктейлем.

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"Ненавиджу снідати вранці! А ви? Пам'ятаю себе ще в дитинстві, вже тоді це було великою проблемою. Так що дитинство? Деякі мої подруги досі не можуть себе змусити поїсти вранці. Перший прийом їжі у них о 13:00", – розповіла співачка.

Але, крім того, Наталя додала рецепт улюбленого корисного сніданку:

насіння Чіа;

вівсяне молоко;

сироп агави;

ягоди.

Такий рецепт припав до душі всім, хто, як і Наталя, не любить їсти вранці.

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