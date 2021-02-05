Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Катерина Кухар з чоловіком вразили фанатів неймовірною гнучкістю на новому фото

  • 2
Катерина Кухар з чоловіком - фото 1
Катерина Кухар з чоловіком / instagram

Прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. Зіркова пара поділилася ефектними фото з відпочинку.

Так, під час відпочинку на Мальдівах Катерина і Олександр проявили свої вміння та креативність: вони виконували перед фотографом танці просто на пляжі. А для одного кадру і зовсім "злетіли" вгору. Невідомо, з якого разу знімок вдався, але фанатам він нагадав валентинку, адже Кухар з чоловіком зображують серце.

І ще: А куди я прийшла? Фраза Тіни Кароль стала мемом: смішні відео

"Улітаю в небо від спогадів. Після повернення додому знову і знову подумки переноситься на білосніжні пляжі, де у тиші чути тільки шум океану. Наш відпочинок був казковим, саме таким, яким я могла собі його уявити тільки в найкращому сні!" – написала Кухар під знімками.

Катерина Кухар з чоловіком вразили фанатів неймовірною гнучкістю на новому фото - фото 446416

Катерина Кухар з чоловіком вразили фанатів неймовірною гнучкістю на новому фото - фото 446417

Читайте також: Олена Кравець показала, як виглядала на своєму весіллі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв
  • 18 cічня, 12:46
  • 124
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3110
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2798928
Загрузка...
Новини