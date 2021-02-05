Катерина Кухар з чоловіком вразили фанатів неймовірною гнучкістю на новому фото

Прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. Зіркова пара поділилася ефектними фото з відпочинку.

Так, під час відпочинку на Мальдівах Катерина і Олександр проявили свої вміння та креативність: вони виконували перед фотографом танці просто на пляжі. А для одного кадру і зовсім "злетіли" вгору. Невідомо, з якого разу знімок вдався, але фанатам він нагадав валентинку, адже Кухар з чоловіком зображують серце.

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"Улітаю в небо від спогадів. Після повернення додому знову і знову подумки переноситься на білосніжні пляжі, де у тиші чути тільки шум океану. Наш відпочинок був казковим, саме таким, яким я могла собі його уявити тільки в найкращому сні!" – написала Кухар під знімками.

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