Наталя Могилевська підкорила шанувальників зовнішнім виглядом

Популярна українська співачка Наталя Могилевська, яка кардинально змінила імідж, продемонструвала апетитні форми в ефектному образі. Розслабленими і водночас спокусливими знімками красуня поділилася на свій сторінці в Instagram.

Так, Наталя Могилевська опублікувала серію свіжих фото, на яких позує сидячи на стільці на літній терасі ресторану в яскравому жовто-помаранчевому брючному костюмі, під низ піджака зірка одягла білу майку на тонких бретельках, а ось бюстгальтер проігнорувала. Такий образ вигідно підкреслив пишний бюст артистки.

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Свій лук красуня доповнила білими кросівками, волосся залишила розпущеним, а також зробила макіяж з акцентом на очі. Крім цього, Могилевська змінила колір волосся і стала чарівною блондинкою. Шанувальникам сподобався образ зірки і вони відзначили, що вона стала ще жіночнішою та романтичнішою.

"1-2-3 – вибирайте! Мені, звичайно, 3 – це ж остання п'ятниця літа!" – підписала кадри Могилевська.

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