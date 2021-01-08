Наталя Могилевська підкорила мережу у спокусливій білосніжній сукні-халаті

Українська співачка Наталя Могилевська вміє прикувати до себе пильну увагу шанувальників не тільки музичними сюрпризами, але й сміливими нарядами та відвертими образами.

Так, днями на своїй сторінці в Instagram Наталя Могилевська привітала підписників зі світлим святом Різдва. Зірка додала до теплих слів ніжне селфі. Шанувальники подякували артистці за привітання і побажали їй веселих свят. Але знайшлися і недоброзичливці, які залишили неприємні коментарі під знімком співачки.

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Тож у Наталії знайшлося, що сказати їм теж. Вона опублікувала спокусливий знімок у білосніжній сукні-халатику. Співачка сидить на білому кріслі на білому тлі і посміхається. Вона запевнила хейтерів, що іноді вони – двигун і мотиватор для публічних людей.

"Хейтери – наші великі вчителі. Ми, люди – повна палітра. Ми здатні на все, і в нас є все. І заздрість, і хіть, і божественна любов, і милосердя. Дякую моїм хейтерам за спрямування уваги на розвиток і проходження уроків. Знаю, що в глибині душі ви відчуваєте зараз теж радість і розумієте, що все гра. Ми всі це розуміємо!" – звернулася Могилевська до авторів неприємних коментарів.

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