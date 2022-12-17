Гурт PANCHYSHYN завершує цей рік новою композицією "Ангелом"

Музиканти з гурту PANCHYSHYN нагадують про себе новим синглом, який отримав назву "Ангелом". Ця пісня та кліп на неї занурять вас в особливу передноворічну атмосферу. Слухайте музичну прем'єру!

Композиція випромінює теплу різдвяну атмосферу, яку хочеться подарувати та розділити із рідними та близькими людьми в моменти, коли падає сніг, гріє камін і кожен чекає на диво. Пісня закликає стати ангелом – чарівником для коханої людини та бути завжди поруч у важкі моменти.

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Шукайте все особливе у простих речах. Найважливіші речі, якими ми можемо поділитися із коханими, надзвичайно прості. Це увага, турбота, тепло, любов. Саме такі цінності притаманні ангельським істотам, які вважаються невидимими охоронцями людей. Станьте ангелами для своїх найближчих, робіть справжні дива у різдвяний час", – зазначає Остап Панчишин, бенд-лідер PANCHYSHYN.

Нова композиція увійде до наступного лонгплею, який група планує випустити на початку нового року. Назва альбому і трек-ліст буде оголошено пізніше.

Слухати пісню PANCHYSHYN – Ангелом:

Слова пісні PANCHYSHYN – Ангелом:

Падає сніг за вікном

ти на диво чекай,

вечір зігріє теплом

відчувай.

Тихо шепоче камін

біля мене сідай

І всі бажання свої

загадай

Приспів:

Ангели є на землі

поруч із нами вони,

ти мені тільки скажи

буду ангелом твоїм завжди

В очі мої подивись

все що хочеш питай,

ніжно мені посміхнись

обіймай.

Час зупиняємо ми

ти про це пам'ятай,

І всі бажання свої

загадай

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