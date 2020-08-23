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Наталія Орейро показала, як вона виглядала в 15 років

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Орейро - фото 1
Орейро / instyle

Наталія Орейро показала, як виглядала за часів, коли до неї тільки прийшла слава. Шанувальники у захваті від юної співачки!

Орейро розпочала свій шлях до слави в дитинстві, зайнявшись в 8 років акторською майстерністю. У 12 років майбутня зірка стала активно ходити на кастинги в рекламні ролики, а в 14 потрапила на телебачення.

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У 15-річному віці Наталя вперше знялася для обкладинки глянцю. Нещодавно знаменитість згадала про ту фотосесії яка залишилася в її пам'яті на все життя. За словами Орейро, для цієї фотосесії в невеликому журналі їй довелося самостійно зробити собі макіяж. На той момент у дівчини не було власної косметики: вона скористалася маминою.

"Я з великим хвилюванням бігла в кіоск, де продавалися журнали, бігла так, як біжать за мрією ... І я побачила себе, дівчинку, яка зображує жінку. Навіщо поспішати? Що вони бачать, коли дивляться на тебе?" – нарікає Орейро.

Наталія Орейро показала, як вона виглядала в 15 років - фото 421518

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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