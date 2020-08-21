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alyona alyona розсмішила мережу стрибком в басейн: кумедне відео

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alyona alyona - фото 1
alyona alyona / instagram

Популярна реперка alyona alyona показала, як вона освіжається в спеку, продемонструвавши фігуру після двомісячного схуднення. Артистка зняла кумедний ролик, який потішив її підписників.

Як видно з кадрів, alyona alyona з розгону стрибає в басейн "бомбочкою". При цьому вона "кропить" хлопця з капелюхом, дівчину, яка їсть черешню, молодика, піднявся по сходах і юнака, який засмагав біля моря.

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У коментарях шанувальники назвали реперку крутою і шикарною.

Нагадаємо, що скинути зайві кілограми 29-річна співачка вирішила у свій день народження, який вона відзначила 14 червня. За цей час, запевняє виконавиця, вона вже позбулася 10 кг.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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