Наталія Могилевська підкорила публіку глибоким декольте

Співачка Наталія Могилевська поділилася важливими думками, позуючи в спокусливому вбранні.

Знаменитість виставила стильне свіже фото з виступу в київському Палаці Спорту, позуючи на сцені в пікантному латексному вбранні та еротичному мереживному боді, засвітивши форми.

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Так, артистка зізналася, що думає про шоу-бізнес і пояснила, чому важливо розуміти, про що співаєш і нести в маси більше добрих вчинків.

"Шоу-бізнес – це просто мікрофон, на який спрямована величезна кількість світла, преси та телебачення. І ти можеш використовувати мікрофон як завгодно, його почують мільйони. Ти можеш вийти, стати в непристойну позу і сказати кілька брудних лайок і матюків, а можеш вийти і заспівати щось божественно красиве", – поділилася думками Могилевська. Фоловери не пройшли повз і засипали Наталю компліментами.

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