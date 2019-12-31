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Могилевська і Потап здивували спільним селфі
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Відомий український музикант і продюсер Потап засвітився на фото з легендою естради Наталею Могилевською.
Знімок зроблений в перерві між новорічними зйомками на одному з телеканалів.
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"Красиві", "Любимка", "Як же вам, Наталочка, красиво з цим кольором волосся і цією зачіскою", "Наталія неймовірна", "Найкрасивіша і чарівна", "Пані Наталю, ви найкраща, у вас такий гарний голос", "Наташа, ви є гордістю української естради!" – пишуть користувачі мережі в коментарях під фото на Instagram-сторінці Наталії Могилевської.
За кілька годин знімок набрав сотні коментарів і більше 16 тисяч лайків.
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