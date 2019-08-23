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Наталія Могилевська – В Києві осінь: слухайте українську версію популярного хіта

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Слухайте нову версію улюбленої пісні Могилевської - фото 1
Слухайте нову версію улюбленої пісні Могилевської

Українська співачка Наталія Могилевська презентувала українську версію свого популярного хіта "В Києві осінь". Слухайте композицію, яка однозначно стане саундтреком цієї осені.

Оригінальна версія пісні "В Киеве осень" вийшла ще у 2003 році. Через 16 років Наталія Могилевська вирішила дати їй нове звучання, переклавши композицію на українську мову.

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Слухайте нову версію улюбленого хіта Наталі Могилевської – В Києві осінь:

Слова і текст пісні Наталі Могилевської – "В Києві осінь"

Осінь з'явилася така несподівана
В місто каштанове знову прийшла вона
І цілий день холодний дощ пливе по вікнах
Злива гуляє по вітряних вулицях
Злива, якої, здається, нема кінця
Ти думаєш про те, до чого так не звикли
Я стою одна, і ти один біля вікна
Будеш сумувать про дотики тепла
Тіні на стіні
Може так, а може – ні
В ці холодні дні

Приспів

А в Києві осінь, осінь, ла-ла-ла-ла-ла

Осінь з'явилася така несподівана
Місто каштанове плаче розірване
Ми біжимо від себе, і куди не знаєм
Злива іде одиноко по вулиці
Злива торкається тихо твого лиця
Хто скаже про любов, якої більш немає?

Приспів

А в Києві осінь, осінь, ла-ла-ла-ла-ла

Наталія Могилевська – В Києві осінь: слухайте українську версію популярного хіта - фото 349779

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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