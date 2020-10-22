Наталі Портман випустила книгу з дитячими казками: про що вони

Актриса Наталі Портман представила книгу, в яку увійшли гендерно-інклюзивні версії відомих історій для дітей – "Черепаха і заєць", "Троє поросят" і "Миша сільська і миша міська".

В інтерв'ю Independent актриса зазначила, що її метою було оновити популярні казки, щоб вони більше відповідали сучасній культурі.

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"Дитячі книги займають особливе місце у нашому житті, тому що ми перечитуємо їх знову і знову, не як будь-які інші книги, – зазначила вона. – Вони здатні дати інформацію та прищепити певні цінності як дітям, так і їх батькам. І, коли я читала ці книги, мене вразило те, що в класичних історіях переважають чоловічі персонажі".

Ілюстрації до книги зробила художниця з Каліфорнії Жанна Маттіа. Оформити замовлення на "Natalie Portman's Fables" можна тут.

Нагадаємо, на самому початку коронавірусного карантину Наталі Портман взяла участь у записі каверу на пісню Джона Леннона "Imagine". Ініціативу запустила Галь Гадот.

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