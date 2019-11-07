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Найкрасивіша гравець у покер зваблює фанатів в Instagram: фото

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Сара Андервуд роздяглась в Instagram - фото 1
Сара Андервуд роздяглась в Instagram / instagram.com/saraunderwood

Красуня та гравець у покер Сара Андервуд постійно тішить прихильників гарячими фото, і це не дивно, адже вона виглядає справді розкішно! Ця дівчина з легкістю підкорює серця не лише суперників.

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів, поєднуючи красу пейзажів та власну спокусливу вроду.

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Нещодавно Сара похизувалась розкішною фігурою у спортивному купальнику на балконі. Чудова панорама і сексуальна білявка - тут спекотно.

Найкрасивіша гравець у покер зваблює фанатів в Instagram: фото - фото 366565

Найкрасивіша гравець у покер зваблює фанатів в Instagram: фото - фото 366566

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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