Гаряча Демі Роуз похизувалась пишним бюстом в Instagram

Відома модель Демі Роуз знає, чого хочуть її шанувальники, тому активно ділиться ефектними фото своєї розкішної фігури. Не дарма її називають британською версією Кім Кардашян.

25-річна фотомодель та блогерка з Великобританії Демі Роуз зуміла стати справжньою зіркою Instagram, зібравши аудиторію у понад 10 мільйонів користувачів. А все через ефектну вроду дівчини та не менш ефектні форми. Річ у тому, що зі зростом у 157 см Демі має тоненьку талію та розкішний бюст. Тому доволі складно не звернути увагу на цю крихітку без комплексів.

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Нещодавно красуня поділилась свіжими фото, які вже публікувала в Історіях, адже вони дуже сподобались користувачам. Крім вродливого обличчя, важко не помітити у кадрі апетитні форми моделі, які однозначного є її родзинкою.

Джерело фото: instagram.com/demirosemawby

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