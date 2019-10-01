Анджеліна Джолі спокусливо оголила спину у шикарній сукні

У Лос-Анджелесі відбулася світова прем'єра фентезійного фільму Малефісента: Володарка тьми. Перлиною заходу стала поява Анджеліни Джолі з дітьми.

Для прем'єрного показу актриса, яка виконала в картині головну роль, вибрала чорне блискуче плаття від Atelier Versace.

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Сукня оголювала одне плече і більшу частину спини. А трохи нижче талії тканина була схоплена великою брошкою у вигляді скорпіона.

На червоній доріжці разом з Джолі охоче позували фотографам її п'ятеро дітей: Шайло, Вів'єн, Захара, Пакс і Нокс. ЗМІ відзначили, що актриса була дуже веселою і не виглядала сильно виснаженою, як зазвичай в останні роки. Крім головної героїні вечора на прем'єрі засвітилися й інші актриси, які знялися в Малефісенті: Мішель Пфайффер і Ель Фаннінг.

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