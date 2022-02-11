Наталі Дормер святкує 40-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото

11 лютого відома кіноакторка Наталі Дормер святкує день народження: їй виповнюється 40 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Наталі Дормер за одним кадром.

Кінолюбителі чекають на фільми з Наталі Дормер, яка стає лише популярнішою із кожною новою стрічкою. Її героїні підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони глядачів, проте вона зіграла у понад 30 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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