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Наталі Дормер святкує 40-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото

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фільми з Наталі Дормер - фото 1
фільми з Наталі Дормер

11 лютого відома кіноакторка Наталі Дормер святкує день народження: їй виповнюється 40 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Наталі Дормер за одним кадром.

Кінолюбителі чекають на фільми з Наталі Дормер, яка стає лише популярнішою із кожною новою стрічкою. Її героїні підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони глядачів, проте вона зіграла у понад 30 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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