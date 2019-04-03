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Настя Каменських звабила шанувальників відвертим знімком в екстремальному міні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських уже традиційно грається з уявою своїх підписників в Instagram. Гаряча зірка опублікувала чергове відверте фото, яке уже оцінили шанувальники.

Так, на новому знімку Настя постала в ультра короткій сукні відтінку металік з глибоким декольте. Оголена спина робить наряд ще більш пікантним. Босоніжки з тонкими ремінцями прекрасно доповнюють образ фатальної красуні, а її довгі стрункі ноги вигідно виділяються в сукні такої екстремальної довжини.

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Макіяж з акцентом на очі, пильний, звабливий погляд в камеру додають образу ще більшої чуттєвості.

"Вам подобаються небезпечні дівчата?" – запитала іспанською у коментарі під кадром Каменських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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