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Найзвабливіша гравець у покер оголилась перед фанатами (18+)

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Сара Андервуд роздяглась у лісі - фото 1
Сара Андервуд роздяглась у лісі / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель та професійний гравець у покер Сара Андервуд вразила фанатів відвертим фото посеред лісу. Дівчина не посоромилась повністю оголитись перед камерами.

35-річна американська фотомодель та гравець у покер Сара Андервуд підкорює публіку не лише своїми уміннями, а й розкішним виглядом. Білявка веде свій профіль в соцмережі Instagram, де ділиться розкішними фото себе та власних мандрів. Тому рівень естетики зашкалює, що підтверджує кількість підписників - понад 9 мільйонів осіб.

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Нещодавно Сара вирішила потішити прихильників таємничим фото у вікні нового будиночка посеред лісу. Інтриги додала й оголена модель, що принесло їй понад 70 тисяч вподобань за лічені години.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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