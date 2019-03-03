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Настя Каменських оголила животик на пікантному фото

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Шанувальникам здалося, що співачка трохи поправилася - фото 1
Шанувальникам здалося, що співачка трохи поправилася / xxl.ua

Популярна українська співачка Настя Каменських потішила фанатів новою спокусливою фотографією.

Гарячий знімок артистка опублікувала в своєму Instagram, де вона красується в коротенькій міні-спідниці і топі.

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Фанати не залишили без уваги образ Каменських і написали безліч компліментів під постом співачки: "Просто красуня", "Животик, як у Кім", – пишуть вони, згадуючи назву останнього хіта співачки "Попа как у Ким". Не могли користувачі Instagram не згадати і попереднє фото Насті, на якому вона постала у дуже відвертому вбранні. Фоловери помітили, що тепер в образі з'явилася певна родзинка: "Це вже краще. Молодець", "Одягнена ти набагато гарніша", – відзначили фанати.

Але не обійшлося і без критики, так шанувальникам здалося, що співачка трохи поправилася. У той же час багато хто навпаки сказав, що Настя схудла.

Настя Каменських оголила животик на пікантному фото - фото 311325

Читайте також: Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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