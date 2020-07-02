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Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак

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зіркові улюбленці - фото 1
зіркові улюбленці

З нагоди Дня собак підготували для вас фотографії, на яких домашні улюбленці українських зірок зі своїми господарями. Помилуйтеся цими носиками!

У День собак згадуємо про чотирилапих улюбленців, які здатні не тільки розвеселити, але й заспокоїти свої господарів. Багато українських зірок можна зарахувати до клубу собачників, адже їхні маленькі хвостики завжди з ними!

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Настя Каменських, Потап і мальтійська болонка Мімі.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413655
Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413665

Леся Нікітюк зі своїм домашнім улюбленцем.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413657

Донька та чоловік Олі Полякової з пухнастим песиком породи шпіц.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413650
Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413664

MELOVIN зі своїм лабрадором Плуто і маленький Мел з собачками.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413649
Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413653

MARUV і її французький бульдог.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413651

Даша Астаф'єва зі своїми пухнастиками Чічі та Луною.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413654

ONUKA з чоловіком та їхнім Джек Рассел тер'єром.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413658

Ольга Сумська та її пухнасті улюбленці.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413659

У співачки Камалії цілий зоопарк, є і песики.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413660

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зі своїм чотирилапим другом.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413661

Діма Коляденко і його пекінес Фанні.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413662

Олександр Скічко у родинному колі з чотирилапим улюбленцем.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413663

Наталя Могилевська і її песик породи йоркширський тер'єр.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413652

Руслана та її Чудо.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413648

Це Анатолій Анатоліч зі своїми доньками та домашніми улюбленцями.

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413647

А це мопс Маня нашої ведучої Ксюші Кліндухової!

Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак - фото 413644

До теми: Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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