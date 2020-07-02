Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак

З нагоди Дня собак підготували для вас фотографії, на яких домашні улюбленці українських зірок зі своїми господарями. Помилуйтеся цими носиками!

У День собак згадуємо про чотирилапих улюбленців, які здатні не тільки розвеселити, але й заспокоїти свої господарів. Багато українських зірок можна зарахувати до клубу собачників, адже їхні маленькі хвостики завжди з ними!

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Настя Каменських, Потап і мальтійська болонка Мімі.

Леся Нікітюк зі своїм домашнім улюбленцем.

Донька та чоловік Олі Полякової з пухнастим песиком породи шпіц.

MELOVIN зі своїм лабрадором Плуто і маленький Мел з собачками.

MARUV і її французький бульдог.

Даша Астаф'єва зі своїми пухнастиками Чічі та Луною.

ONUKA з чоловіком та їхнім Джек Рассел тер'єром.

Ольга Сумська та її пухнасті улюбленці.

У співачки Камалії цілий зоопарк, є і песики.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зі своїм чотирилапим другом.

Діма Коляденко і його пекінес Фанні.

Олександр Скічко у родинному колі з чотирилапим улюбленцем.

Наталя Могилевська і її песик породи йоркширський тер'єр.

Руслана та її Чудо.

Це Анатолій Анатоліч зі своїми доньками та домашніми улюбленцями.

А це мопс Маня нашої ведучої Ксюші Кліндухової!

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