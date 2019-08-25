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Настя Каменських влаштувала еротичну фотосесію у прозорому боді: мережа у захваті

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала шанувальників серією еротичних знімків. Пікантними кадрами красуня поділилася з підписниками на своїй сторінці в Instagram.

Так, на нових сексуальних знімках розкута Настя Каменських позувала у відвертому прозорому боді. Сміливий наряд вигідно підкреслив апетитні пружні сідниці зірки. При цьому співачка стояла спиною до фотографа, прийнявши спокусливу позу. Підписники артистки оцінили пікантні знімки.

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Крім цього, у коментарях користувачі мережі відзначили, що Настя дуже гаряча, а фігура – розкішна. Однак не обійшлося і без критики. Декому не сподобалися кадри через надмірну відвертість.

"Я – твоя мрія", – написала Каменських під еротичними фото.

Настя Каменських влаштувала еротичну фотосесію у прозорому боді: мережа у захваті - фото 350091

Настя Каменських влаштувала еротичну фотосесію у прозорому боді: мережа у захваті - фото 350092

Настя Каменських влаштувала еротичну фотосесію у прозорому боді: мережа у захваті - фото 350093

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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