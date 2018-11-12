Настя Каменських без макіяжу заінтригувала фанатів

Популярна співачка Настя Каменських здивувала прихильників новим селфі.

31-річна українська співачка та блогер Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдо NK, встигає займатись не лише своєю кар'єрою та творчістю, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 2,9 млн осіб. Там зірка ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та звичайних буднів.

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Нещодавно Настя вирішила заінтригувати прихильників та поділилась селфі без косметики у спортивному вбранні.

"Сьогодні у мене починається нова подорож. Я вже у передчутті. Літак підіймається вже за кілька митей", – відзначила вона в описі, запропонувавши фанатам вгадати, куди вона прямує.

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