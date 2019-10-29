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Настя Каменських завела мережу соковитими формами в бікіні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Спокуслива Настя Каменських не упускає можливості похизуватися своїми апетитними форми перед шанувальниками. І на цей раз відпустка з Потапом в Мексиці стала відмінним приводом в черговий раз продемонструвати відверті купальники та сексуальні вигини на камеру.

На свіжому фото з Канкуна, де відпочиває зіркова пара, Настя Каменських позує в чорному купальнику. На стегна вона пов'язала строкату хустку, блиснувши при цьому голими стрункими ніжками. Зірка вирішила обійтися без макіяжу і волосся зібрала ззаду в пучок.

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"Кожне місце тут значуще і дивовижне", – коротко прокоментувала кадр Настя іспанською.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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