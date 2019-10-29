Настя Каменських завела мережу соковитими формами в бікіні

Спокуслива Настя Каменських не упускає можливості похизуватися своїми апетитними форми перед шанувальниками. І на цей раз відпустка з Потапом в Мексиці стала відмінним приводом в черговий раз продемонструвати відверті купальники та сексуальні вигини на камеру.

На свіжому фото з Канкуна, де відпочиває зіркова пара, Настя Каменських позує в чорному купальнику. На стегна вона пов'язала строкату хустку, блиснувши при цьому голими стрункими ніжками. Зірка вирішила обійтися без макіяжу і волосся зібрала ззаду в пучок.

І ще: Тіна Кароль і Дан Балан вразили чуттєвим дуетом у шоу Танці з зірками 2019

"Кожне місце тут значуще і дивовижне", – коротко прокоментувала кадр Настя іспанською.

Читайте також: Сексуальна MARUV перетворилася на зухвалу заклиначку змій: гаряче відео