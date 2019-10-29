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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Сексуальна MARUV перетворилася на зухвалу заклиначку змій: гаряче відео

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

У неділю відгримів 10 містичний ефір проєкту Танці з зірками 2019, у якому MARUV постала в ролі запрошеної ведучої балкона. Черговий випуск присвячений підготовці до Хеловіна, тому з цієї нагоди епатажна співачка вирішила перевтілитися у сексуальну заклиначку змій. Дивіться, що з цього вийшло.

На сторінці проєкту Танці з зірками в Instsgram з'явилося коротке відео, на якому у деталях можна побачити ефектний сценічний образ MARUV.

І ще: Тіна Кароль і Дан Балан вразили чуттєвим дуетом у шоу Танці з зірками 2019

Багатошаровий наряд артистки був продуманий до дрібниць: відразу привернула увагу її зачіска з тонкими афрокосичками і безліччю "змій". На окрему увагу заслуговує вбрання співачки: пікантне плаття з екстремальним декольте та відверті розрізи, які максимально оголили стегна красуні.

Велика кількість всіляких аксесуарів гармонійно доповнила містичний сексуальний образ MARUV. Макіяж був зроблений з акцентом на очі – широкі чітко промальовані стрілки підкреслили глибину погляду.

Дивіться також: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 10 випуск шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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