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Леся Нікітюк розбурхала шанувальників апетитними форми в бікіні

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / Instagram

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк – володарка стрункої фігури, апетитних форм і довгих ніжок, які давно стали предметом заздрості і захоплення підписників. Цього разу зірка порадувала мережу ще одним гарячим знімком.

З приходом літа, наряди Лесі Нікітюк стають все коротшими і пікантнішими, а її знімки розбурхують уяву користувачів своєю відвертістю. Так, на новому фото в Instagram теледіва продемонструвала у всій красі свої апетитні сідниці в відвертому бікіні.

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Красуня позує у дуже спокусливому купальнику на зеленій галявині одного із заміських клубів неподалік від Києва. Вигідний ракурс дозволяє оцінити її фігуру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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