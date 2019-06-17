Леся Нікітюк розбурхала шанувальників апетитними форми в бікіні

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк – володарка стрункої фігури, апетитних форм і довгих ніжок, які давно стали предметом заздрості і захоплення підписників. Цього разу зірка порадувала мережу ще одним гарячим знімком.

З приходом літа, наряди Лесі Нікітюк стають все коротшими і пікантнішими, а її знімки розбурхують уяву користувачів своєю відвертістю. Так, на новому фото в Instagram теледіва продемонструвала у всій красі свої апетитні сідниці в відвертому бікіні.

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Красуня позує у дуже спокусливому купальнику на зеленій галявині одного із заміських клубів неподалік від Києва. Вигідний ракурс дозволяє оцінити її фігуру.

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