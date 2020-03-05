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Настя Каменських оголила груди в пікантній сукні

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Каменських - фото 1
Каменських / cosmo

Співачка Настя Каменських поділилася розкішним кадром у вбранні, яке вигідно підкреслило її фігуру. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться на своїй сторінці в Instagram пікантними знімками.

І ще: Настя Каменських у спокусливому міні зачарувала мережу

Нещодавно знаменитість виставила пікантний кадр, примірявши стильне вбрання і засвітивши струнку фігуру. Так, артистка позувала в коротенькій облягаючій мінісукні срібного кольору з глибоким декольте і незвичайними рукавами, доповнивши образ об'ємною зачіскою, а також масивними золотими прикрасами.

"Good day. Весна непомітно додає настрою, перетворює все навколо і всередині нас", – поділилася думками Каменських. Фоловери не пройшли повз, засипаючи красуню компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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