Настя Каменських оголила груди в пікантній сукні

Співачка Настя Каменських поділилася розкішним кадром у вбранні, яке вигідно підкреслило її фігуру. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться на своїй сторінці в Instagram пікантними знімками.

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Нещодавно знаменитість виставила пікантний кадр, примірявши стильне вбрання і засвітивши струнку фігуру. Так, артистка позувала в коротенькій облягаючій мінісукні срібного кольору з глибоким декольте і незвичайними рукавами, доповнивши образ об'ємною зачіскою, а також масивними золотими прикрасами.

"Good day. Весна непомітно додає настрою, перетворює все навколо і всередині нас", – поділилася думками Каменських. Фоловери не пройшли повз, засипаючи красуню компліментами.

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