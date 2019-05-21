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Настя Каменських запалила на вечірці у кокетливому міні

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Артисти круто повеселилися на Дні народження Позитива - фото 1
Артисти круто повеселилися на Дні народження Позитива / 1plus1.ua

Співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото, на якому позує разом із Потапом і не тільки.

Як виявилося, Каменських і Потапенко відвідали вечірку до Дня народження Олексія Завгородного, більш відомого як Позитив.

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Як видно на фото, вечірка була двоколірною – оранжево-зеленою. Каменських прийшла в коротенькій салатовій сукні з красивою укладкою та макіяжем. А Потап з'явився в такому ж зеленому костюмі – шортах і футболці футбольного клубу Барселона з помаранчевою кепкою на голові.

Схоже, артисти круто повеселилися на Дні народження Позитива, який відсвяткував свій 30-річний ювілей. Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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