Настя Каменських запалила на вечірці у кокетливому міні

Співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото, на якому позує разом із Потапом і не тільки.

Як виявилося, Каменських і Потапенко відвідали вечірку до Дня народження Олексія Завгородного, більш відомого як Позитив.

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Як видно на фото, вечірка була двоколірною – оранжево-зеленою. Каменських прийшла в коротенькій салатовій сукні з красивою укладкою та макіяжем. А Потап з'явився в такому ж зеленому костюмі – шортах і футболці футбольного клубу Барселона з помаранчевою кепкою на голові.

Схоже, артисти круто повеселилися на Дні народження Позитива, який відсвяткував свій 30-річний ювілей. Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію.

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