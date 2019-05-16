Каменських заворожила мережу новим відео

Українська співачка Настя Каменських похвалилася новим реміксом на хіт Обіцяю. Думки фанатів як завжди розділилися. А як вам?

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто хвалиться творчими досягненнями на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила коротенький уривок з нового хіта Обіцяю, який, вірогідно, присвятила коханому Потапу. Так, артистка поділилася свіженьким реміксом, позуючи в образі богині радості з картини Весна пензля Боттічеллі.

"Як вам вибуховий ремікс пісні Обіцяю? Дякую @djozeroff_official та @djsky.com.ua за таку версію пісні. Щоб послухати оригінал, шукайте пісню на всіх музичних майданчиках. А також дивіться відеокліп Обіцяю на моєму офіційному Youtube-каналі NKofficial", – поділилася радістю Каменських.

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